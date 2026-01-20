الاتفاق يخسر ديمبيلي.. وفينالدوم ينتظر

تلقى الجهاز الفني لفريق الاتفاق الأول لكرة القدم ضربة قوية بإصابة المهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي وغيابه عن التدريبات، الثلاثاء، عشية مواجهة نيوم في الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي، حسبما ذكرت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

ولازم ديمبيلي عيادة النادي الطبية لشعوره بآلام في العضلة الخلفية، وتؤكد المصادر خروجه من حسابات المباراة التي يستضيفها ملعب «إيجو»، معقل الاتفاق.

من جهته، شارك الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب وسط الفريق، في التدريبات بعد عودته من السفر بسبب ظرف وفاة جدته، الذي أبعده عن الانتصار الاتفاقي الأخير أمام الاتحاد بهدف نظيف، الجمعة الماضي.

وبحسب المصادر، خضع الهولندي لتدريبات لياقية خاصة، لتقييم جاهزيته البدنية، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مشاركته في اللقاء.

ويحتل الاتفاق سابع مراكز جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة جناها من 7 انتصارات، و4 تعادلات، مقابل 4 هزائم.