سوبوسلاي: لم أستهتر أمام بارنسلي.. ونصائح صلاح تفيدني

يتطلع المجري الدولي دومينيك سوبوسلاي، لاعب الوسط، إلى تجاوز الأسبوع الأسوأ في مسيرته مع فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم بالتزامن مع عودة دوري أبطال أوروبا والمنافسة على بطاقة تأهل مباشرة إلى الأدوار الإقصائية.

وسدَّد قائد منتخب بلاده ركلة جزاء اصطدمت بالعارضة خلال الشوط الأول من المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله أمام بيرنلي، السبت الماضي، وذلك بعد مرور خمسة أيام على تسببه في هدف بارنسلي إثر تمريرة بكعب القدم داخل منطقة جزاء فريقه.

لكن سوبوسلاي ما زال يمتلك رصيدًا كبيرًا من الثقة كأفضل لاعب في ليفربول الموسم الجاري، خاصة بعد هدفه من مسافة 35 ياردة في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام بارنسلي، لكنه يصر على استعادة معاييره العالية.

وقال سوبوسلاي، في تصريحات صحافية قبل مشاركة فريقه أمام مرسيليا، الأربعاء، لحساب الجولة الرابعة من دوري الأبطال: «بالنسبة لي على المستوى الشخصي كان أسبوعًا صعبًا.. أخطأت أمام بارنسلي، ولكن يجب أن أوضح أنَّ الأمر لم يكن فيه أي استهتار من وجهة نظري، وكنت سأفعل الشيء نفسه ضد أرسنال ومانشستر سيتي وتشيلسي أيضًا.

وأوضح: «أردت مواصلة اللعب وحاولت التظاهر بأنني أعيد الكرة إلى جيورجي مامارداشفيلي، حارس المرمى.. أما بخصوص ركلة الجزاء فسأستمر لتنفيذ الركلة التالية وأنا واثق تمامًا من تسجيلها».

لكن سوبوسلاي قد لا يحصل على فرصة أخرى مع عودة المنفذ الأول محمد صلاح من مهمته في كأس أمم إفريقيا بعد خسارة مصر في مباراة تحديد المركز الثالث أمام نيجيريا، السبت الماضي.

ويرتبط سوبوسلاي بصداقة قوية مع صلاح، وسيتركه يتولى المهمة وقال: «إذا عاد فهو المنفذ الأول للركلات، ولكن حتى يعود للعب فأنا المنفذ الأول. سيعطيني بعض النصائح حول ما يجب التفكير فيه عند إهدار ركلة، لأنه تعرض للموقف نفسه بضع مرات، لكنه يواصل المضي قدمًا وينسى ما حدث».

وأشار سوبوسلاي إلى أنه كان على اتصال يومي مع صلاح أثناء مشاركته في كأس أمم إفريقيا، لكنه رفض تقديم أي تفاصيل حول الحالة الذهنية للمهاجم المصري، الذي سافر للمشاركة القارية بعد خلاف مع المدرب أرني سلوت، كما أثار شكوكًا حول مستقبله مع النادي.