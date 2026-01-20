صفقة عبدالكريم انهارت.. الاتفاق ينتظر مستحقات الرواتب

تسبب تأخر وصول المستحقات المالية لنادي الاتفاق في عدم استخراج شهادة الكفاءة المالية حتى الآن.

ووفقًا لمصادر خاصة بـ«الرياضية» يترقب الاتفاقيون وصول الدفعات المالية خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل سداد رواتب اللاعبين المتأخرة وبعض الديون المتراكمة، واستخراج شهادة الكفاءة المالية، والتي تسمح أيضا للنادي الشرقي بإبرام صفقات شتوية تدعم صفوف الفريق.

وأضافت المصادر نفسها أن صفقة اللاعب العراقي حيدر عبد الكريم مع النادي الشرقي انهارت بسبب عدم توفر السيولة المالية، في وقت اتفق فيه النصراويين بصفة رسمية مع اللاعب العراقي وفق مانشره حساب حساب «الرياضية عاجل» 19 يناير.

فيما وصلت متأخرات اللاعبين في الفريق الأول لكرة القدم إلى أربعة أشهر دون رواتب شهرية.

وكانت مصادر حساب «الرياضية عاجل» كشفت 16 يناير الماضي أن نادي الاتفاق تلقى إشعارًا بفسخ عقد أحد لاعبيه الأجانب خلال 10 أيام، إضافة إلى إنذار نهائي من نادي روما بشأن مستحقات صفقة انتقال جواو كوستا.. بينما ينتظر النادي مستحقات متأخرة لدى الرابطة وجهات أخرى قد تعيق إصدار شهادة الكفاءة المالية

ويوجد الاتفاق في المرتبة السابعة في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة.