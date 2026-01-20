دونيس: قرار الحكم غيّر المباراة.. توني يستحق الطرد

أكد اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، تغاضي الحكم عبد الله العويدان عن طرد الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي، مشيرًا إلى تأثير ذلك على سيناريو المباراة التي وصف خسارتها بـ «الطبيعية» لظروف الغيابات وضعف إمكانات ناديه مقارنة بالآخرين.

وفي مؤتمر صحافي تلا المباراة التي جرت الثلاثاء ضمن الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي، قال دونيس: «سأتحدث عن نقطتين.. ما حدث طبيعي بالنسبة لي لأنني واقعي، فلدينا إصابات والمجموعة ليست كاملة، وهذا يُضعف قوة الفريق، وخسرنا التوازن، ولا نمتلك دكة بدلاء تكفي، وإذا أردنا التطور نحتاج لاعبين إضافيين، ويلزمنا المال وبدونه لا نستطيع إحضارهم، ومن الصعب خوض مباراة كل 3 أيام بدون وجود عناصر تغطي النقص، ونعاني في الخط الخلفي من الغيابات، والمدافعون لدينا يتعاملون مع الكرة كأنهم هواة».

وأضاف: «النقطة الثانية: الحكم ساعد الأهلي بعدم طرد توني، رغم الخطأ الواضح، وكان يفترض خوض المنافس الشوط الثاني كاملًا من دون المهاجم».

وتابع: «الحكم ومسؤول VAR لم يتخذا القرار الصحيح، ولو طرد توني مع بداية الشوط الثاني لكانت المباراة اختلفت».

وأردف: «في الشوط الأول بسطنا سيطرتنا بسهولة، ولم نترك فرصة للأهلي، وأوصيت اللاعبين بين الشوطين بالثقة والقتال، لكن حدثت أشياء غير متوقعة، مثل عدم طرد توني ثم إصابة ديميتريوس كوربيليس التي أفقدتنا التوازن، لأنه يمنحه لنا، ويعطينا الجودة، وكنا نريد استبداله بعلي عبد الرؤوف لكنه أصيب أثناء عمليات الإحماء قبيل انطلاق اللقاء، كما لعبنا من دون فورتونيس وهو أفضل لاعبي الدوري في مركزه».

وواصل حديثه قائلًا: «وبعيدًا عن ذلك من غير المقبول ظهور المدافعين بردة الفعل هذه. نحن نادٍ صغير لا نملك المادة ولا الدكة الكافية، لذا كان قرار الحكم مؤثرًا معنا، ولو وفق فيه لاختلفت النتيجة».

وأكمل: «من خارج دائرة الأندية الأربعة الكبار، اللاعبون السعوديون يفضلون الذهاب إلى التعاون أو الشباب أو نيوم عن القدوم إلينا، وليس لدينا عناصر لتعويض غيابات الأساسيين».

وانتهت المباراة التي احتضنها ملعب الإنماء في جدة بفوز الأهلي 4ـ1، بعد تقدم الخليج أولًا بهدف.