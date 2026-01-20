الأربعاء.. النصر يستقبل العراقي عبد الكريم

يصل حيدر عبد الكريم، لاعب فريق الزوراء العراقي الأول لكرة القدم، إلى الرياض الأربعاء تمهيدًا لتوقيع عقده الرسمي مع نادي النصر.

وكانت إدارة شركة نادي النصر توصَّلت إلى اتفاق نهائي مع الزوراء العراقي لضم الصاعد حيدر عبد الكريم، لاعب الوسط، عبر نافذة الانتقالات الشتوية الجارية، بحسب تغريدة بثها حساب «الرياضية ـ عاجل»، الإثنين، نقلًا عن مصادر خاصة 19 يناير الجاري.

وأشارت المصادر، إلى أن اللاعب العراقي سيمثل النصر بعقد حتى 2028 المقبل، بعد توصية من البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الأصفر.

ويُصنَّف عبد الكريم من أبرز مواهب كرة القدم العراقية حاليًا، ويُمكنه شغل مركزي لاعب الارتكاز وصانع اللعب.

ولعب خلال الموسم الجاري 11 مباراة محليًا وخارجيًا، وسجل هدفين، ولم يقدم تمريرات حاسمة.

وظهر اللاعب الأعسر أساسيًا أمام النصر ذهابًا، ودخل بديلًا في الإياب، ضمن منافسات النسخة الجارية من دوري أبطال آسيا 2.

وبدأ اللاعب في نادي الكهرباء الكروية، تحت إشراف المدرب محمد دليل.

بعدها، انتقل اللاعب إلى صفوف نادي الزوراء، ليدخل رحلة النضوج الفني في أروقة «النوارس» حيث تدرَّج في الفئات العمرية، وصولًا إلى الفريق الأول.

وشارك حيدر مع منتخب شباب العراق في نهائيات كأس آسيا، وكأس العالم للشباب، وقدَّم مستوياتٍ لفتت انتباه المتابعين، إذ سجل أهم أهداف مسيرته الدولية عند الدقيقة 90 ضد منتخب إيران، وهو الهدف الذي منح العراق بطاقة التأهل الرسمية إلى مونديال الأرجنتين.