في 120 ثانية..بودو جليمت يكتب التاريخ ويسقط سيتي

فجّر فريق بودو/غليمت النرويجي الأول لكرة القدم واحدة من أكبر مفاجآت دوري الأبطال الموسم الجاري، عندما تغلب الثلاثاء 3-1 على ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بطل نسخة 2023، ضمن الجولة السابعة من دور المجموعة الموحدة.

ويعد هذا الفوز الأول للفريق في تاريخ مشاركاته بدور المجموعات لدوري الأبطال، والأول كذلك على منافس إنجليزي في منافسات الاتحاد الأوروبي، إذ خسر قبلها 5 مباريات وتعادل في واحدة.

كما تمثل النتيجة أكبر هامش فوز لفريق نرويجي ضد آخر إنجليزي «فايكنج إف كيه 4-2 تشيلسي في كأس الاتحاد الأوروبي 2022-2003 بالدور الأول ذهابًا».

وجاء فوز الفريق النرويجي بفضل ثنائية الدنماركي كاسبر هوج في غضون دقيقتين من الشوط الأول «22 و24»، قبل أن يضيف ينس بيتر هوغه الهدف الثالث «58». وقلص سيتي النتيجة عبر الفرنسي ريان شرقي «60» إلا أنه أنهى اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب الوسط الإسباني رودري إثر بطاقتين صفراوين بعد دقيقتين فقط

وبهذه النتيجة رفع بودو/غليمت رصيده إلى 6 نقاط في المركز الـ 27، بينما تجمد سيتي عند 13 نقطة بالمركز السابع، وهو مركز قد يخسره بعد اكتمال الجولة الأربعاء.

وفي بلدة مشهورة بصيد الأسماك، تقع على بعد 200 كيلومتر شمال الدائرة القطبية الشمالية، فاجأ الطقس البارد بطل أوروبا 2023، حيث بلغت درجات الحرارة درجتين مئويتين تحت الصفر.

وخاض بودو/غليمت مباراته الأولى منذ ديسمبر بعد انتهاء موسم الدوري النرويجي، بعدما بلغ نصف نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» الموسم الماضي، قبل أن يواصل عروضه اللافتة بالتعادل أمام بوروسيا دورتموند الألماني وتوتنام الإنجليزي.

وتُشكّل الخسارة جرس إنذار لمدرب سيتي بيب جوارديولا، بعد أن ظل الفريق دون فوز في الدوري المحلي للمباراة الرابعة تواليًا عقب هزيمته أمام جاره مانشستر يونايتد 0-2 السبت.

وافتتح بودو/غليمت التسجيل بعد أن استغل أولي بلومبرج هفوة دفاعية من ماكس أليني قبل أن يمرر كرة عرضية إلى هوج الذي أودعها برأسه بين قدمي الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما «22».

وتضاعفت الصدمة على سيتي بعد دقيقتين، حين ارتكب أليني خطأ آخر بخسارة الكرة وهو متقدم، ليستفيد أصحاب الأرض من الكرة مرة أخرى، حيث مرر بلومبرج عرضية متقنة إلى هوج الذي تابعها في الزاوية البعيدة.

وحاول الضيوف تحسين الأداء في الشوط الثاني، لكنهم تلقوا الضربة القاضية بعد أن خسر رودري الكرة، ليسدد هوغه كرة مقوسة رائعة من مسافة بعيدة في الزاوية البعيدة «58».

وقلّص شرقي النتيجة بعد دقيقتين بتسديدة متقنة من مشارف المنطقة، لكن مأساة سيتي استمرت بعد طرد رودري إثر خطأين ارتكبهما على هاكون إيفين وبلومبرغ خلال 57 ثانية.