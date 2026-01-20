بوتشي: نفذوا تعليماتي وانتصرنا

أكد الإسباني أنطونيو بوتشي، مدرب المنتخب الصيني لكرة القدم تحت 23 عامًا، أن فريقه سيخوض مواجهة نهائي بطولة كأس آسيا أمام نظيره الياباني من أجل المتعة، فيما أقر منافسه كيم سانج سيك، مدرب فيتنام، بأحقية تأهل الصينيين إلى نهائي البطولة التي تستضيفها السعودية.

وقال بوتشي خلال مؤتمر صحافي عقب الانتصار بثلاثية نظيفة في الدور نصف النهائي، الثلاثاء: «قدمنا مباراة رائعة بالكرة وبدون الكرة وظهر اللاعبون اليوم بمستوى فني عالٍ ونفذوا التعليمات بدقة».

وأضاف: «سنلعب ضد اليابان في المباراة النهائية للمتعة واليوم نستمتع باللحظة بالفرح، وغدًا نستعد لمواجهة النهائي».

واختتم حديثه قائلًا: «فخور بطاقمي وبجميع اللاعبين والوصول لنهائي آسيا لحظة مهمة للمنتخب الصيني وللكرة الصينية عامة».

بدوره، أكد كيم سانج سيك، مدرب منتخب فيتنام، أحقية منافسه الصيني بالتأهل إلى نهائي البطولة الآسيوية.

وقال خلال المؤتمر الصحافي عقب خسارته: «نشعر بالإحباط قليلًا فقد كنا نتمنى الوصول إلى نهائي البطولة لكن لم نكن لم نوفق فقد كنا غير محظوظين».

وأضاف: «حاولنا اللحاق بالمباراة في الشوط الثاني لكن تلقينا بطاقة حمراء واستقبلنا هدفين صعبا من مهمة العودة».