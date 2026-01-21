بالهاتريك الثالث.. توني يكرر أرقام إنجلترا مع الأهلي

أضاف الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، إلى قائمة أهدافه الـ «هاتريك» التاسع في مسيرته، والثالث بقميص «أخضر جدة»، خلال الانتصار على الخليج 4ـ1، الثلاثاء، ضمن الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي.

وأحرز اللاعب الإنجليزي أهدافه الثلاثة في ظرف 18 دقيقة من المباراة التي احتضنها ملعب «الإنماء»، معقل الفريق الجدّاوي.

وتوالت أهدافه في الدقائق 59 و67 و77 ليقلب تأخر الأهلي إلى تقدّم، قبل إضافة زميله المدافع ريان حامد الهدف الرابع للفريق خلال الأنفاس الأخيرة.

وسبق لتوني إحراز «هاتريك» مرتين أخريين مع الأهلي، الأولى أمام الهلال في دوري الموسم الماضي، والثانية في العربي ضمن دور الـ 32 من نسخة كأس الملك الجارية.

وبفضل الثلاثية الأولى فاز الأهلي على الهلال 3ـ2، بينما أسهمت الثلاثية الثانية في إسقاط العربي 5ـ0.

وطبقًا لموقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني الكروي، عادل المهاجم، بقميص الأهلي، عدد الثلاثيات التي سجَّلها مع فريقي بيتربورو يونايتد وبرينتفورد الإنجليزيين.

وأحرز توني الـ «هاتريك» 3 مرات مع كل فريق، بإجمالي 9 ثلاثيات في مسيرته.

وخلال الموسم الجاري ساهم الإنجليزي في 28 هدفًا أهلاويًا، بواقع 22 سجلها، و6 صنعها.