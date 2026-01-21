«المدفعجية» يسقطون إنتر في «سان سيرو»

حافظ فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم على مسيرته المثالية ​في دوري أبطال أوروبا بفوزه 3ـ1 على مضيفه إنتر ميلان الإيطالي في ملعب «سان سيرو» الثلاثاء.

وسجل جابرييل جيسوس ثنائية في الشوط الأول ‌واختتم فيكتور يوكريش ‌الانتصار في ‌وقت ⁠متأخر.

وحقق ​النادي ‌اللندني فوزه السابع في سبع مباريات، ليضمن إنهاء مرحلة الدوري في أحد المركزين الأول أو الثاني مما يعني أفضلية اللعب على أرضه في مباراة الإياب ⁠حتى الدور قبل النهائي.

ويتصدر الفريق الترتيب ‌برصيد 21 نقطة ‍متقدمًا بفارق ‍ست نقاط عن بايرن ميونيخ الذي ‍يستضيف أونيون سان جيلواز الأربعاء.

وأنهى جيسوس تسديدة ضعيفة من يورن تيمبر ليمنح أرسنال التقدم في ​الدقيقة العاشرة، وتعادل بيتار سوشيتش بعد ثماني دقائق قبل ⁠أن يعيد جيسوس الفريق الزائر للمقدمة بضربة رأس من تمريرة عرضية إثر ركلة ركنية قبل 14 دقيقة من نهاية الشوط الأول.

واختتم البديل يوكريش الفوز بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزائر قبل ست دقائق من النهاية ليتراجع إنتر للمركز ‌التاسع في ترتيب مرحلة الدوري برصيد 12 نقطة.

وفي مباراة ثانية فاز أولمبياكوس على ضيفه باير ليفركوزن 2ـ0.

ورفع الفوز الثاني على التوالي في المسابقة أولمبياكوس إلى المركز 22 بثمان نقاط، بفارق نقطة واحدة خلف ‌ليفركوزن صاحب ‌المركز 19. وتضمن الفرق ‌الثمانية ⁠الأولى ​التأهل التلقائي ‌لدور الستة عشر بينما تخوض الفرق 16 التالية ملحقًا.

بدأ الفريق اليوناني، الذي كان بحاجة ماسة إلى نقاط ليكون ضمن أفضل 24 فريقًا المباراة بشكل رائع عندما أرسل روديني ركلة ركنية إلى داخل منطقة الجزاء ⁠ليسدد كوستينيا برأسه في الشباك في الدقيقة الثانية.

وسجل أصحاب الأرض هدفًا آخر، حيث هزوا شباك الفريق الألماني بهجمة مرتدة سريعة ليسدد ⁠الدولي الإيراني مهدي طارمي كرة قوية من تمريرة أخرى من روديني في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وحاول ليفركوزن العودة في النتيجة بعد الاستراحة ولكن على الرغم من استحواذه على الكرة لم يتمكن من هز شباك تزولاكيس، الذي تصدى ببراعة لمحاولة خطيرة في الدقيقة 80 من باتريك شيك.