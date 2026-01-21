باريس يتعثر أمام سبورتينج.. وتوتنام يكسب دورتموند

سقط فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل اللقب، أمام مضيفه سبورتينج البرتغالي 1ـ2 لحساب الجولة السابعة من دور المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا.

وتراجع الفريق الفرنسي بهذه النتيجة إلى المركز الخامس برصيد 13 نقطة بالتساوي مع سبورتينج الذي قفز للمركز السادس.

أحرز لويس خافيير سواريز هدفي سبورتنج لشبونة في الدقيقتين 74 و90 بينما سجل لباريس الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا «79».

ويختتم باريس مشواره في دور المجموعات بمواجهة صعبة على ملعبه الأربعاء المقبل أمام نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بينما يحل سبورتنج لشبونة ضيفًا على أتلتيك بلباو في إسبانيا.

من جهته، أنعش توتنام الإنجليزي آماله في التأهل المباشر لدور الـ16 بفوز ثمين على ملعبه أمام بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين نظيفين.

تقدم توتنام بهدف سجله قائده، المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو في الدقيقة 14 مستفيدًا من تمريرة زميله ويلسون أودوبيرت.

وزادت الأمور تعقيدًا على دورتموند بطرد لاعبه دانيال سفينسون ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 26 بسبب تدخله العنيف ضد أودبيرت.

وعاد أودبيرت ليتألق مجددًا بتمريرة عرضية من الجهة اليمنى أكملها دومينيك سولانكي بكعبه في المرمى ليتقدم الفريق اللندني بهدف ثانٍ في الدقيقة 37.

وحافظ توتنام على تقدمه في الشوط الثاني لينتزع ثلاث نقاط ثمينة، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة قفز بها إلى المركز الرابع، وأنعش حظوظه في الحضور ضمن أول 8 أندية تتأهل مباشرة عن هذا الدور.

أما دورتموند فتجمد رصيده عند 11 نقطة وتراجع للمركز الثاني عشر. ومن المقرر أن يخوض الفريق اختبارًا صعبًا في الجولة الأخيرة عندما يستقبل إنتر ميلان، وصيف النسخة الماضية، الأربعاء المقبل بينما يحل توتنام ضيفًا على آينتراخت فرانكفورت الألماني.