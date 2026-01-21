أياكس يغرق «الغواصات».. والتعادل يخيم على كوبنهاجن ونابولي

خطف فريق أياكس أمستردام الهولندي الأول لكرة القدم الفوز 2-1 من أمام مضيفه فياريال الثلاثاء لحساب الجولة السابعة لدوري الأبطال.

منح تاني أولواسيي التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 49 بتسديدة مباشرة، لكن أوسكار جلوخ أرسل تسديدة من ركلة حرة ليدرك التعادل لأياكس 61 قبل أن يخطف الفريق الهولندي ‌ثلاث نقاط ثمينة في الدقيقة الأخيرة عن طريق أوليفر إدفاردسن بتسديدة ‌قوية من ‌مدى ⁠قريب بعد تمريرة ‌عرضية من الظهير أنتون جايل ليقود أياكس لانتصاره الثاني تواليًا.

ومنح الفوز أياكس الفرصة لإنهاء ‍المرحلة ضمن أفضل 24 ‍فريقا وذلك قبل استضافة أولمبياكوس الأربعاء المقبل، أما فريق «الغواصات الصفراء» فودع البطولة باحتلاله المركز قبل الأخير برصيد نقطة واحدة.

وفي مباراة أخرى، سجل البديل جوردان لارسون هدفًا متأخرًا ليفرض كوبنهاجن الدنماركي بعشرة لاعبين التعادل 1-1 على نابولي.

وتقدم نابولي ‌في الدقيقة ‌39 عندما ‌أفلت ⁠سكوت مكتوميناي ‌من رقابة في منطقة الجزاء ليسجل بضربة رأس بعد ركلة ركنية.

وكانت هذه ضربة موجعة لصاحب الأرض، بعدما طُرد ⁠توماس ديلاني قبلها بأربع دقائق ‌بسبب خطأ على ‍ستانيسلاف ‍لوبوتكا.

وعلى الرغم من النقص ‍العددي، أحكم كوبنهاجن غلق دفاعه في الشوط الثاني، وجاءت نقطة التحول عندما ارتكب أليساندرو بونجورنو لاعب نابولي خطأً ضد محمد ⁠اليونسي داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 71.

وأهدر لاعب خط الوسط لارسون، الذي حل محل إلياس العاشوري، ركلة الجزاء بعدما تصدى لها الحارس فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش، لكن السويدي تابع ‌الكرة المرتدة ليدرك التعادل.