باريس يخطف التعادل من مرسيليا.. وموناكو يحبط رين

فرَّط فريق مرسيليا الأول لكرة القدم في تقدُّمه بهدفين نظيفين، وفقدَ نقطتين ثمينين في السباق لصدارة الدوري الفرنسي بتعادله 2ـ2 مع باريس إف سي، الصاعد حديثًا.

وخاض مرسيليا اللقاء ضد نادي العاصمة، الذي لم يفز على منافسه سوى مرةٍ واحدةٍ في عشر مواجهاتٍ بينهما، ويعود ذلك إلى أغسطس 1978 بـ 1ـ2 في الدرجة الأولى، بعد ثلاثة أيامٍ من خسارته في دوري الأبطال أمام كلوب بروج البلجيكي 0ـ3، وفشله في التأهل إلى ملحق ثمن النهائي.

ورفض الإيطالي روبرتو دي تزيربي، مدرب مرسيليا، التقارير التي تحدَّثت عن استقالته عقب الهزيمة في بلجيكا، خاصَّةً بعد أن غاب عن حصةٍ تدريبيةٍ في اليوم التالي، كاشفًا عن أنه عقد محادثاتٍ مع مسؤولي النادي لتحديد أفضل طريقةٍ للتعامل مع خيبة الخروج من دوري الأبطال.

وبدا أن مرسيليا تعافى من الخسارة، وفي طريقه لتحقيق فوزٍ ثالثٍ تواليًا بفضل الإنجليزي مايسون جرينوود الذي سجل الهدف الأول من ركلة جزاءٍ بعد لمسة يدٍ على ألميمامي جوري في الدقيقة 18، رافعًا رصيده إلى 13 هدفًا في 19 مباراةً بالدوري الموسم الجاري، و21 في 30 لقاءً بكافة المسابقات، ثم مرَّر اللاعب نفسه كرة الهدف الثاني للجابوني بيار إيميريك أوباميانج «53».

لكنْ باريس أف سي، الذي أقصى منتصف يناير جاره باريس سان جيرمان من مسابقة الكأس، وجرَّده من اللقب بالفوز عليه 1ـ0، قلَّص الفارق «82» عبر رأسية البديل جوناتان إيكونيه، ثم تجنَّب الهزيمة العاشرة بخطفه التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من ركلةٍ جزاءٍ، تسبَّب بها الحارس الأرجنتيني خيرونيمو رولي، ونفذها الجزائري إيلان قبال.

وفي مواجهةٍ أخرى، وبعد سلسلةٍ من ست مبارياتٍ متتاليةٍ دون خسارةٍ في الدوري والكأس، تلقَّى رين السادس هزيمةً قاسيةً على ملعب موناكو برباعيةٍ نظيفةٍ، سجلها الإسباني أنسو فاتي في الدقيقة 33، وماجنيس أكليوش «50»، ومامادو كوليبالي «59»، والبلجيكي ستانيس إيدومبو «89».

وبانتصاره الأول في آخر خمس مبارياتٍ محليةٍ وقاريةٍ، رفع فريق الإمارة رصيده إلى 27 نقطةً، وبقي عاشرًا، فيما تجمَّدت نقاط رين عند 31، وبات مهدَّدًا بخسارة مركزه لصالح ستراسبورج وتولوز.

في حين مدَّد لوريان، في لقاءٍ ثالثٍ، سلسلة مبارياته المتتالية دون هزيمةٍ إلى تسعٍ بفوزه على نانت 2ـ1 بفضل هدفٍ في الدقيقة 89 للبوركيني أرسين كواسي، رافعًا رصيده إلى 28 نقطةً في المركز التاسع.