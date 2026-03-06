مؤمنة: الاتحاد يريد تعطيلنا.. و«الديربي» خارطة طريق الدوري

توقَّع عبد الإله مؤمنة، رئيس النادي الأهلي السابق، اجتهاد الاتحاد بشدَّةٍ في «الديربي»، مساء الجمعة، من أجل تعطيل منافسه عن ملاحقة صدارة دوري روشن السعودي، واصفًا اللقاء الذي يُلعب ضمن الجولة الـ 25 بـ «خارطة طريقٍ للبطولة».

وفي تصريحٍ لـ «الرياضية»، قال مؤمنة: «كعب الأهلي عالٍ دائمًا في الديربي، وأثبت لاعبونا تفوقهم في المواجهات السابقة، ومسيرتنا في الدوري الموسم الجاري أفضل بكثيرٍ، لكن يجب توخِّي الحرص أمام فريقٍ لديه الرغبة والطموح لإيقاف الأهلي ومصالحة جماهيره».

واستطرد: «الاتحاد سيلعب أمامنا وكأنَّها مباراةٌ حاسمةٌ، فهدفه تعطيلنا عن المنافسة، وهذا حقٌّ مشروعٌ له، لكنني من خلال متابعتي الأهلي الموسم الجاري، لمست إصرار اللاعبين ورغبتهم في تحقيق البطولات، ومتأكِّدٌ من أنَّ المدرب الألماني ماتياس يايسله واللاعبين سيحترمون منافسيهم، لأنهم يدركون أهمية مباريات الديربي في أي مكانٍ».

ونوَّه مؤمنة إلى التأثير الذي سيُحدثه غياب المدافع التركي ميريح ديميرال عن تشكيلة الأهلي في المباراة للإصابة، مبينًا: «ديميرال من العناصر المهمة في الفريق، وغيابه مؤثِّرٌ، لكننا شاهدنا تعاملًا جيدًا من يايسله مع المباريات التي غاب عنها اللاعب بإشراكه ريان حامد، أو محمد سليمان».

وأضاف: «ثقتنا كبيرةٌ في مواصلة الأهلي سباق المنافسة على لقب الدوري، وبتجاوز فريقٍ بحجم الاتحاد».

واختتم: «كل المباريات المقبلة للأهلي مهمة، ويجب على اللاعبين التعامل معها وكأنَّها مواجهات كؤوسٍ، وبالنسبة إلى الديربي تحديدًا، أعتقد أنه خارطة طريق البطولة للأهلي».