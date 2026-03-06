الرشود: الدفاع يرجّح كفة الأهلي

نوَّه عبد الله الرشود، لاعب وسط الأهلي والمنتخب السعودي السابق، إلى تميُّز الخط الخلفي للفريق الجدَّاوي بوصفه أقوى خطوطه، عادًّا حالة التجانس التي تعيشها تشكيلة المدرب الألماني ماتياس يايسله عاملًا مُرجِّحًا لكفتها على حساب الاتحاد في مباراتهما، مساء الجمعة، لحساب الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي.

وفي تصريحٍ لـ «الرياضية» تمنَّى الرشود لحاق المدافع التركي ميريح ديميرال بـ «الديربي» من أجل «الحفاظ على صلابة الخط الخلفي بمعاونة زميله البرازيلي روجير إيبانيز»، مشيرًا إلى تمتُّعهما بميزات «القوة، والخبرة، والتمركز السليم».

وأثنى اللاعب المعتزل على الخط الهجومي للفريق أيضًا، الذي لا يقل في رأيه «قوةً وأفضليةً» عن نظيره الدفاعي بفضل «تحركات، ومهارات الجزائري رياض محرز، وذكاء، وسرعة بديهة الإنجليزي إيفان توني في خطف الأهداف، وإجادته التسجيل تحت الضغط، أو بالتسديد المحكم»، فضلًا عن الجناح البرازيلي ماتيوس جونسالفيس الذي «لا يمكن إغفال الدور الذي يؤديه».

واستمر الرشود في استعراض مميزات الأهلي بالقول: «حالة التجانس التي يعيشها الأهلي هذه الفترة هي كلمة السر، وستكون سببًا في فوزه على الاتحاد». مؤكدًا امتلاك الفريق «دوافعَ أكبر بكثيرٍ» من منافسه لسعيه إلى «الحفاظ على وصافة الدوري وضمان البقاء في المنافسة بقوةٍ مع النصر المتصدر، والهلال الثالث».