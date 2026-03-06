فرحان: أمام الاتحاد.. الأهلي لن ينتصر

أقرَّ جمال فرحان، مهاجم الاتحاد والمنتخب السعودي السابق، بتحمُّل خط وسط الفريق الجدّاوي عبئًا ثقيلًا، بسبب أخطاء خطي الدفاع والهجوم، ومع ذلك توقع ألا يخسر «النمور» موقعة الديربي أمام الأهلي، مساء الجمعة، ضمن الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي.

وفي تصريح لـ «الرياضية» حلَّل الفرحان خطوط الاتحاد الثلاثة، بداية بالدفاع الذي يراه «ليس على ما يُرام»، فيما لفت إلى «قلة فاعلية» الهجوم، بينما يتحمّل الوسط أخطاءهما، ما يشكّل «عبئًا ثقيلًا عليه»، بعكس الأهلي الذي «يتفوَّق هجوميًّا بامتلاكه خطًا أماميًّا قويًّا جعله من أكثر 4 فرق تهديفًا».

وعلى الرغم من ذلك التباين توقّع «التعادل بنسبة 70 في المئة، وفوز الاتحاد بنسبة 30 في المئة»، مؤكدًا: «كلي ثقة بأن الاتحاد لن يخسر».

وعاد فرحان بالذاكرة إلى مشاركاته السابقة في الديربي «التي كانت دائمًا ما تحفل الإثارة والندية والقوة» ما يجعل نتيجتها «خارج التوقعات»، مشيرًا إلى تحكم الحالة النفسية والعصبية في تحديد الطرف الفائز.