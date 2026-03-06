العنقري: الإعداد النفسي أهم أسلحة «الديربي»

أكد عبد العزيز العنقري، رئيس النادي الأهلي السابق، الأهمية البالغة للتحضير النفسي قبل المباريات المهمة مثل «الديربي» الذي يجمع بين قطبَي جدة، مساء الجمعة، ضمن الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي.

وأشار العنقري إلى التاريخ الطويل من التنافس بين فريق الأهلي الأول لكرة القدم ونظيره الاتحاد، وقيمة مباراتهما «المرتقبة من الجميع، لما فيها من إثارةٍ ونديةٍ»، حسبَ تعبيره.

وفي تصريحٍ لـ «الرياضية» قال: «مثل هذه المباريات يكون التحضير النفسي لها عاملًا مهمًّا، لكونها موقعة «ديربي»، ومباراةً شديدة الأهمية، لكنها في النهاية لا تعدو ثلاث نقاطٍ».

وأضاف: «في الأهلي يوجد لاعبون كبارٌ، سبق لهم خوض استحقاقاتٍ كبيرةٍ جدًّا، ويتقنون التعامل مع مثل هذه المباريات، وأتمنَّى أن يكونوا في يومهم وبكامل تركيزهم من أجل الظفر بالنقاط الثلاث، ومواصلة سباق المنافسة على الدوري».

واسترجع ذكريات مباريات «الديربي» أثناء فترة رئاسته الأهلي بالقول: «عشت هذه الأجواء عندما كنت رئيسًا للنادي، وكذلك أثناء حملي عضوية لجنته التنفيذية، وهي أجواءٌ رائعةٌ، خاصَّةً مع جمهور الأهلي العظيم الذي يؤدي دورًا مهمًّا للفريق من خلال الدعم في المدرَّجات وخارجها، وبكل تأكيد أتمناها ليلة أهلاويةً خضراء».