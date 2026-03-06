أمام الفتح.. التعاون يبحث عن شهر مختلف

يبحث فريق التعاون الأول لكرة القدم، عندما يستضيف الفتح مساء الجمعة، عن طي صفحة الشهر الماضي، الذي مرَّ عليه دون أي انتصارٍ مُوقِفًا زخم نتائجه الإيجابية الموسم الجاري، وإن لم يبخل بنقطة تعادلٍ ثمينةٍ أمام الهلال.

ولعِب التعاون، سادس جدول الترتيب بـ 41 نقطةً، ست مبارياتٍ خلال فبراير، خسِر نصفها، وتعادل في النصف الآخر.

وانتصر فريق المدرب البرازيلي بيريكليس شاموسكا في 12 جولةً، وتعادل في خمسٍ، وخسِر سبعًا، واحتل مراكز أعلى في النصف الأول من الموسم. وعلى ملعبه في بريدة، يستضيف صاحبَ المركز التاسع، الذي كسِب سبع مبارياتٍ، وتعادل في مثلها، وخسِر عشرًا، وجمع 28 نقطةً.

وعانى الفتح، الذي يدرِّبه البرتغالي جوزيه جوميز، من سلسلة لا فوزٍ أطول من تلك التي تضغط على مضيفه، استغرقت ثماني جولاتٍ، وكسرها تجاوز الأخدود 2ـ1 في الجولة العاشرة، المؤجَّلة، التي لُعِبَت بين الـ 23 والـ 24. وضِمن الجولة الماضية، عاد الفريق إلى إهدار النقاط، وتعادل 1ـ1 مع ضمك، في وقتٍ تعادل فيه التعاون بالنتيجة ذاتها مع القادسية.