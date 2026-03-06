وسط المنافسة.. الأهلي أمام تحدي الاتحاد

يصطدم فريق الأهلي الأول لكرة القدم بجاره وغريمه التقليدي الاتحاد، مساء الجمعة، على ملعب «الإنماء»، في إحدى أبرز العقبات على طريق محاولته الظفر بلقب دوري روشن السعودي.

ويُمنّي الأهلي، وصيف جدول الترتيب بعد النصر، نفسه بتكرار الفوز في ديربي جدة، بعدما حسم نسخة الدَور الأول من المواجهة التاريخية بهدف دون رد، أحرزه النجم الجزائري رياض محرز.

ونجح الفريق في التغلب على غريمه الاتحاد ذهابًا وإيابًا خلال ثلاثة مواسم سابقة من دوري المحترفين، آخرها الموسم قبل الماضي عندما كرَّر ما فعله في موسمي 2015ـ2016 و2019ـ2020.

وتمتلك كتيبة المدرب الألماني ماتياس يايسله 59 نقطة، وخسِرت فقط من الفتح في الجولة الـ 11، فيما كسِبت 18 جولة وتعادلت في 5. ويتأخر الفريق بنقطتين خلف المتصدر، ويتقدم بنقطة أمام الهلال، ثالث الترتيب.

في المقابل، يسعى الاتحاد، حامل اللقب، إلى الاقتراب من منطقة الأربعة الأوائل، طمعًا في المشاركة الآسيوية الموسم المقبل.

وجمع فريق المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو 42 نقطة، من 12 فوزًا و6 تعادلات مقابل 6 خسائر، وتفصله 12 نقطة عن القادسية، صاحب المركز الرابع.