الهلال يخطط على نقاط النجمة

يستضيف فريق الهلال الأول لكر القدم عند الـ 10:00 مساء الجمعة نظيره النجمة، على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض، ضمن الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي.

والتقى الفريقان في دوري «روشن» في مواجهة واحدة بالدور الأول، وكسبها الأزرق برباعية مقابل هدفين، سجلت عن طريق سالم الدوسري هدفين، والفرنسي ثيو هيرنانديز، والبرتغالي روبن نيفيش، فيما سجل للنجمة لازارو ونيفيش خطأ في مرمى فريقه.

وكان النجمة حقق فوزه الأول «دوريًا» حينما تغلب على الخلود 2ـ1، لكنه ظل في قاع الترتيب.

ويدرك الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب فريق الهلال أهمية المواجهة والحصول على النقاط الثلاث في ظل مطاردة النصر المتصدر الذي يبتعد بفارق 3 نقاط، إضافة إلى تعويض اللاعبين المصابين مثل الفرنسي كريم بنزيما والبرتغالي روبن نيفيش، وحمد اليامي، ومواصلة الضغط حتى نهاية المشوار.

وعلى الطرف الآخر، يسعى الإنجليزي نيستور إل مايسترو، إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الهلال الذي سيخوض المباراة على أرضة وبين جماهيره، وذلك من خلال اعتماده على العناصر الأجنبية في صفوفه.

ويحتل الهلال المرتبة الثالثة في دوري روشن السعودي برصيد 58 نقطة، فيما يأتي النجمة بالمركز الأخير برصيد 8 نقاط.