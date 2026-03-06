الحزم يبحث عن الأولى أمام الخليج

يحل فريق الحزم الأول لكرة القدم، ضيفًا على الخليج عند الـ 10:00 مساء الجمعة، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي.

وسبق للفريقين أن خاضا ثلاث مباريات في دوري روشن السعودي، منها انتصار وحيد للخليج تحقق في الدور الأول الموسم الجاري حينما تغلب 4ـ1 على منافسة، وحضر التعادل 1ـ1 مرتين.

ويتنافس الفريقان نقطيًا على المركزين العاشر والحادي عشر، إذ يتقدم الحزم «28 نقطة» على الخليج بفارق نقطة وحيدة.

وخسر الخليج آخر ثلاث مباريات في دوري «روشن» أمام الاتحاد، ونيوم بنتيجة 0ـ1، والخلود 2ـ3، فيما كسب الحزم الاتفاق 3ـ1، وتعادل أمام الاتحاد 1ـ1، وخسر من النصر 0ـ4.

ويأمل اليوناني جورجوس دونيس مدرب الخليج، في فك شفرات الفوز، بعد أن غاب عن الانتصار في آخر 9 جولات، فيما يسعى التونسي جلال قادري مدرب الحزم إلى تعزيز حظوظ فريقه بمركز متقدم، وتحقيق نتيجة إيجابية تصعد به في قائمة الترتيب.

ويحتل الخليج المرتبة الحادية عشرة في ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، فيما يملك الحزم 28 نقطة في المركز العاشر.