بياستري الأول

حقق الأسترالي أوسكار بياستري، سائق ماكلارين، المركز الأول في الجولة الثانية من التجارب الحرّة، الجمعة، لجائزة أستراليا الكبرى، المرحلة الافتتاحية من بطولة العالم للفورمولا 1 (وكالات)