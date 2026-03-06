الأخدود يسترد الربيعي قبل الفيحاء

شارك سعيد الربيعي، قائد فريق الأخدود الأول لكرة القدم، في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة، وأبدى جاهزيته للمشاركة في مواجهة الفيحاء ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران، السبت.

ووفقًا لمصادر خاصة بـ«الرياضية»، يتجه الروماني ماريوس سوموديكا مدرب الفريق للاعتماد على التشكيلة نفسها التي خاضت لقاء النجمة، والتي تضم صامويل ليما، حسين الزبداني، نايف عسيري، الألماني كوراي جونتر، معاذ فقيهي، الكولومبي خوان بيدروزا، الكاميروني كريستيان باسوجوج، عبد العزيز آل هتيلة، الألماني جوخان جول، التركي بوراك إنجي، وصالح آل عباس.

وأوضحت المصادر أن قرار مشاركة الربيعي في المباراة من عدمها يبقى بيد المدرب، بعد أن غاب اللاعب عن خمسة لقاءات أمام الهلال، الحزم، القادسية، الفتح، والنجمة بداعي الإصابة.

ويحتل الأخدود المركز السابع عشر في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة جمعها من ثلاثة انتصارات وأربعة تعادلات مقابل 17 خسارة.