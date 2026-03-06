3 مرات ميندي يحبط النصيري

لا يخسر السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى فريق الأهلي الأول لكرة القدم، كما لا تهتزّ شباكه عندما يواجه المغربي يوسف النصيري، مهاجم الاتحاد.

وتضع مباراة ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد، مساء الجمعة، ضمن الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي الحارس والمهاجم وجهًا لوجهه للمرة الرابعة.

وحين كان ميندي يحرس مرمى تشيلسي الإنجليزي، والنصيري يقود هجوم إشبيلية الإسباني، التقى الفريقان مرتين في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2020ـ2021.

وجرت المباراة الأولى على ملعب «ستامفورد بريدج»، معقل تشيلسي، بتاريخ 20 أكتوبر 2020، وبدأها ميندي، فيما دخلها النصيري بديلًا قبل النهاية بعشر دقائق.

وخيّم التعادل السلبي من دون أهداف على اللقاء الذي لعب أمام مدرجات خاوية بموجب بروتوكول مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وفي 2 ديسمبر من العام ذاته، استضاف إشبيلية منافسه الإنجليزي على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، بمشاركة النصيري وميندي أساسيين.

وتلقى الأندلسيون هزيمة ثقيلة في عقر دارهم برباعية نظيفة تكفل بتسجيلها المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو.

وجاءت المواجهة الثالثة بينهما، 18 يناير الماضي، في نهائي كأس الأمم الإفريقية على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، العاصمة المغربية.

واستطاع ميندي الذي لعب أساسيًا تمديد اللقاء إلى شوطين إضافيين بفضل تصديه لركلة جزاء خلال الوقت بدل الضائع.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بعشر دقائق دخل النصيري بديلًا في محاولة لهز شباك الحارس السنغالي.

ولم تنجح مهمّة مهاجم «أسود الأطلس»، وسجل السنغاليون هدفًا في الوقت الإضافي الأول حسموا به المباراة واللقب.

وبعد تلك المواجهات الثلاث، يلتقي اللاعب والحارس مجددًا، وللمرة الأولى في السعودية.

وانضم النصيري إلى الاتحاد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لتعويض رحيل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما إلى الهلال، بينما يقضي ميندي موسمه الثالث بقميص الأهلي.