في مواسم المنافسة.. الديربي تحت سيطرة الأهلي

حظِيَ فريق الأهلي الأول لكرة القدم بنتائج إيجابية، أو بنقطةٍ على الأقل، أمام الاتحاد، جاره وغريمه التقليدي، في النصف الثاني من مواسم دوري المحترفين التي نافس خلالها على اللقب.

ويلتقي الفريقان، مساء الجمعة على ملعب «الإنماء» في جدة، ضمن الجولة الـ 25 من الموسم الجاري، وفي وقتٍ يتأخر فيه الأهلي، وصيف جدول الترتيب، بفارق نقطتين فقط عن النصر، المتصدر، مع تبقّي تسع مباريات على ختام المسابقة.

وفيما ابتعد الاتحاد، حامل اللقب، عن مشهد المنافسة، يحاول الأهلي الضغط على المتصدر، ويلاحقهُما الهلال، الثالث.

ومنذ انطلاق بطولة الدوري، عام 2008، كسِب الأهلي اللقب مرّةً وحيدةً، 2016، ونافس عليه في أربعة مواسم، وخسِره لمصلحة الشباب والنصر والهلال مرتين.

وفي المواسم الخمسة، حقق الأهلي ثلاثة انتصاراتٍ على الاتحاد ضمن الدَور الثاني، وتعادل مرتين.

وانتهى ديربي جدة في الدور الثاني من موسم 11-2012 بفوز الأهلي، الذي كان منافسًا على الصدارة، 1ـ0 ضمن الجولة قبل الأخيرة، فيما كسِب الشبابيون اللقب.

وتعادل الفريقان 1ـ1 في الجولة الأخيرة من موسم 14-2015، الذي تُوِّج النصر باللقب فيه وكان الأهلي أقرب ملاحقيه.

في الموسم التالي، نصّب الأهلاوية أنفسهم أبطالًا للمسابقة، وأسفر لقاؤهم مع الاتحاد، لحساب الدور الثاني، عن فوزهم 4ـ2.

وبقِيَ الفريق في المنافسة للموسم الثالث على التوالي، وفاز على الاتحاد 4ـ1 في الدور الثاني من نسخة 16-2017، التي اختارت الهلال بطلًا لها.

واستمر التنافس بين الهلال والأهلي في العام التالي، وحسمه الزُرق في نهاية دوري 17-2018، الذي شهِد نصفه الثاني تعادلًا سلبيًا في ديربي جدة.

ويدخل الأهلي إلى النسخة الأحدث من ديربي جدة وفي رصيده 59 من 24 جولة، بفارق 17 نقطة أمام الاتحاد، صاحب المركز الخامس.