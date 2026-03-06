يايسله يهزم البرتغاليين 23 مرة.. ويخسر 9

يرتفع عدد مباريات الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، أمام المدربين البرتغاليين إلى 34، عبر مواجهة الاتحاد، الذي يقوده فنيًا سيرجيو كونسيساو، في ديربي جدة، مساء الجمعة، لحساب الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي.

وسبق ليايسله مواجهة مدرسة التدريب البرتغالية في 33 مباراة، إحداها أمام كونسيساو نفسه، ضمن الدور الأول من «روشن».

وفاز الألماني على منافسيه البرتغاليين 23 مرة، وخسر تسعًا، فيما خرج من مباراة واحدة متعادلًا.

وتعود المواجهة الأخيرة إلى الجولة الختامية من مجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة، حين هزم يايسله شباب الأهلي الإماراتي بقيادة البرتغالي باولو سوزا 4ـ3.

ويحظى جورجي جيسوس، مدرب النصر، بالنصيب الأكبر من مجموع مواجهات يايسله والمدربين البرتغاليين، بواقع 8 مباريات، اقتسما فيها التفوق بـ 4 انتصارات لكل منهما.

وعلى العكس، بسط يايسله سيطرته المطلقة في مواجهاته مع بيدرو إيمانويل، مدرب الفيحاء، بالفوز في جميع المباريات الأربع بينهما.

في المقابل، لم يفز يايسله أبدًا على لويس كاسترو، مدرب النصر السابق، مكتفيًا بتعادل واحد، مقابل خسارتين، عبر 3 مواجهات.

وخسر يايسله مرة، وفاز في أخرى على البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو، حين كان الأول يقود سالزبورج النمساوي، والثاني يدرب روما الإيطالي، وجاءت المواجهتان ضمن بطولة الدوري الأوروبي.

وبالمثل، فاز مرة وخسر مثلها أمام جوزيه جوميز، مدرب الفتح.

وأمام بيدرو مارتينز، مدرب الغرافة القطري، سجّل يايسله هيمنة تامة، بالفوز مع الأهلي مرتين عندما التقى الفريقان ضمن منافسات «النخبة».

وعلى المنوال ذاته، هزم أرتور جورج، مدرب الريان القطري، مرتين في مواجهتين بينهما ضمن المسابقة الآسيوية.

وأسقط يايسله 9 مدربين برتغاليين مرة واحدة، بينهم كونسيساو بهدف نظيف في ديربي الدور الأول من «روشن».

وتضم القائمة جورجي ميندوسا مع الأخدود، ونونو سانتو مع الاتحاد، وفيتور بيريرا مع الشباب، وألفارو باتشيكو مع العروبة، وليوناردو جارديم مع العين الإماراتي، ونونو ألميدا مع ضمك، وباولو سوزا مع شباب الأهلي الإماراتي، وماريو سيلفا مع النجمة.

فيما خسر مرة واحدة أمام باولو سيرجيو، حين فاز الأخدود على الأهلي بنتيجة 2ـ1 في موسم 2024ـ2025.