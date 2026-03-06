القادسية يغادر

غادر فريق القادسية الأول لكرة القدم إلى منطقة القصيم، الجمعة، تأهبًا لمواجهة الخلود، السبت، في ختام مباريات الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي. (المركز الإعلامي ـ القادسية)