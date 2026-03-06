الدور الثاني.. أفضلية أهلاوية

تفوق فريق الأهلي الأول لكرة القدم على الاتحاد في مواجهات الدور الثاني تاريخيًا منذ انطلاق دوري المحترفين موسم 2008ـ2009.

وخاض الفريقان خلال هذه الفترة 16 مواجهة ضمن الدور الثاني، حسم الأهلي منها 6 مباريات لصالحه، مقابل 4 انتصارات للاتحاد، فيما فرض التعادل نفسه في 6 مواجهات.

وحافظ على أفضلية رقمية واضحة من حيث عدد الانتصارات، في وقتٍ تمكن فيه الاتحاد من خطف نتائج مهمة في محطات مفصلية، ما جعل الصورة العامة متقاربة بينهما.

وانتهت آخر مواجهة جمعت الفريقين في الدور الثاني بالتعادل 2ـ2.

وعلى مستوى الانتصارات الحديثة، يعود آخر فوز اتحادي في مواجهات الدور الثاني إلى موسم 2021ـ2022، حين حسم الاتحاد اللقاء بنتيجة 4ـ3 في مباراةٍ اتسمت بالندية والسيناريوهات المفتوحة حتى صافرة النهاية.

وفي المقابل، حقق الأهلي آخر انتصار له في الدور الثاني بنتيجة 1ـ0 في الموسم قبل الماضي.

ويتجدد موعد الفريقين الجمعة في الدور الثاني على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وانتهى لقاء النصف الأول بانتصار الأهلي بهدف دون رد سجله الجزائري رياض محرز.