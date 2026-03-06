ديربي رمضان.. فرحة أهلاوية

يتزامن ديربي جدة، بين فريق الأهلي الأول لكرة القدم ونظيره الاتحاد، مع يومٍ من شهر رمضان للمرة الثانية في دوري المحترفين، الذي انطلق بموسم 2008- 2009.

ويلتقي الفريقان الجمعة، الموافق 17 رمضان الجاري، على ملعب «الإنماء» ضمن الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي.

وقبل نحو عامين، جمع مساء 22 رمضان 1445هـ، الموافق 1 أبريل 2024، بين الفريقين على الملعب ذاته، في إطار منافسات الجولة الـ 26.

وانصرف مشجعو الأهلي إلى سحور تلك الليلة وهم سعداء بفوز فريقهم، 1ـ0، بفضل هدفٍ أحرزه المهاجم فراس البريكان في الدقيقة 34 بعد تمريرةٍ من المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، لاعب السد القطري حاليًا.

ولعِب المنتصر ذلك الديربي تحت قيادة الألماني ماتياس يايسله، مدربه منذ صيف 2023، فيما قاد المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو الاتحاديين وغادرهم مع نهاية الموسم.

ومما زاد من سعادة الأهلاوية تحقيقهم الانتصار على الغريم التقليدي ذهابًا وإيابًا، بعدما انتهى ديربي الدور الأول لصالح الطرف ذاته وبالنتيجة ذاتها.

ويدخل الفريق إلى أحدث نسخة من الديربي، والثانية في رمضان على صعيد دوري المحترفين، وهو في قلب المنافسة على اللقب. وتمتلك كتيبة يايسله 59 نقطة، وتحتل وصافة جدول الترتيب، بفارق نقطتين فقط خلف النصر، ونقطة أمام الهلال، صاحب المركز الثالث.

في المقابل، يحتل الاتحاد، حامل اللقب الذي يدرّبه البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المركز الخامس، برصيد 42 نقطة، ويتأخر عن القادسية، الرابع، بـ 12 نقطة.