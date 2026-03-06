ديربي الجمعة..التعادل الأكثر تكرارا

يطرق فريق الأهلي الأول لكرة القدم ونظيره الاتحاد باب مواجهة جديدة، تجري بينهما على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، في ليلة الجمعة، ضمن الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي.

وتكشف حصيلة مواجهات الجمعة في دوري المحترفين عن تفوق أهلاوي في النتائج، مقابل تعادلٍ، ظلَّ الأكثر تكرارًا في هذا الموعد.



وفي مباريات الفريقين ضد بعضهما بهذا اليوم ضمن دوري المحترفين منذ 2008، لعبا 11 مباراةً، خرج الأهلي منها بأربعة انتصارات مقابل اثنين للاتحاد، فيما انتهت خمسٌ بالتعادل، لتكون النتيجة الأكثر حضورًا.



ولا يقتصر تفوق الأهلي على عدد مرات الفوز فقط، إذ يميل ميزان الأهداف إليه كذلك بتسجيل 15 هدفًا مقابل 11 للاتحاد.

ويظهر التعادل بوصفه كلمة السر في ليالي الجمعة، إذ تكررت نتيجة 1ـ1 أربع مرات، إلى جانب تعادل سلبي وحيدٍ.

ويدخل الفريقان المواجهة المقبلة بإرثٍ يمنح الأهلي أفضليةً تاريخيةً في «ديربي الجمعة»، فيما يظلُّ التعادل حاضرًا بقوة بوصفه أقرب السيناريوهات تكرارًا.