كونسيساو يواجه الاختبار الألماني العاشر

يضع ديربي جدة، الذي يجري ضمن الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي، مساء الجمعة، البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في اختبار عاشر أمام مدرسة التدريب الألمانية، ممثلةً في ماتياس يايسله، قائد الدفة الفنية للأهلي.

ولم يلتق كونسيساو بعديد المدربين الألمان في مسيرته التي تنقل خلالها بين عدة فرق برتغالية أهمها العملاق بورتو، إلى جانب نانت الفرنسي، وميلان الإيطالي، قبل قدومه إلى الكرة السعودية من بوابة الاتحاد، أكتوبر الماضي.

وتركزت صدامات كونسيساو مع المدربين الألمان بصفة أكبر في المسابقات القارية، لا سيّما خلال فترة تدريبه بورتو، حين كان الفريق يشارك باستمرار في دوري أبطال أوروبا.

وبعيدًا عن المسابقة الأوروبية، جمعه تنافس آخر من نوع خاص في «كلاسيكو البرتغال» برفقة بورتو، أمام الألماني روجير شميدت عندما كان يقود بنفيكا.

وتواجه كونسيساو مع شميدت 5 مرات، وانتصر في مباراتين، فيما خسر ثلاثًا أمام الألماني، الذي امتلك الأفضلية على صعيد المواجهات المباشرة أمام منافسه في الكلاسيكو البرتغالي.

في حين، تبادل كونسيساو السيطرة أمام الألماني توماس توخيل الذي التقاه مرتين، حين كان الأخير يدرب تشيلسي الإنجليزي.

وجاءت المواجهتان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2020ـ2021، وفاز تشيلسي ذهابًا 2ـ0، وبورتو إيابًا 1ـ0، ليتأهل الفريق الإنجليزي بفارق هدف إلى دور الأربعة.

وفي إيطاليا، تفوق كونسيساو، وهو يقود ميلان، على الألماني كوستا رونيايتش، مدرب أودينيزي، برباعية نظيفة خلال الموسم الماضي من دوري «سيريا A».

وضرب الدور الأول من «روشن» موعدًا تاسعًا للمدرب البرتغالي أمام المدرسة الألمانية، وخسر الاختبار أمام يايسله بهدف نظيف.