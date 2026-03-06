جيسوس: نعالج رونالدو على طريقة يحيى والنجعي

أكد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، الجمعة، أنَّ مواطنه كريستيانو رونالدو تعرض لإصابة في مباراة الفيحاء ضمن الجولة الماضية أخطر مما كان متوقعًا، ما استدعى منحه فترة راحة وبرنامج استشفاء خاصًا.

وقال جيسوس، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة نيوم: «رونالدو غادر إلى إسبانيا من أجل العلاج في مدريد مع معالجه الخاص، على غرار ما حدث سابقًا مع الثنائي أيمن يحيى وسامي النجعي، وسيعود إلى مساندة الفريق بعد اكتمال برنامجه العلاجي، ورونالدو لن يكون حاضرًا في مواجهتي نيوم والخليج المقبلتين».

وعن اللقاء المرتقب أمام نيوم، وصف جيسوس المواجهة بالصعبة، مشيرًا إلى أنَّ: «نيوم استثمر بشكل كبير وتعاقد مع لاعبين مميزين، إلى جانب المدرب الفرنسي كريستوف جالتييه المعروف عالميًّا».

وعن تعويض غياب رونالدو، بيَّن البرتغالي: «نملك عدة خيارات لتعويض غياب رونالدو، والقرار النهائي حول اللاعب الذي سيشارك أساسيًّا سيتحدد بعد الحصة التدريبية الأخيرة قبل المباراة».

وأضاف أنَّ عبد الله الحمدان قدَّم أداءً جيدًا في اللقاء السابق، ويملك عطاءً دفاعيًّا، عادًا أنَّه أحد الحلول المتاحة لتعويض غياب النجم البرتغالي، وسيكون أحد نجوم النادي في المستقبل».

وحول بقاء بينتو وإصابة الحارسين نواف العقيدي وراغد النجار، ذكر البرتغالي: «نملك العديد من الحلول داخل المجموعة، والحفاظ على الحارس البرازيلي بينتو كان الخيار الأفضل للفريق في الفترة الجارية، ونواف العقيدي يعاني من إصابة حاليًّا، وسيخضع راغد النجار الحارس الثالث لعملية جراحية، والجهاز الفني ينتظر عودة نواف لما يمثله من أهمية داخل المجموعة».