فورمولا 1.. بياستري الأسرع في تجارب أستراليا

انتزع الأسترالي أوسكار بياستري، سائق ماكلارين، المركز الأول في الجولة الثانية من التجارب الحرّة، الجمعة، لجائزة أستراليا الكبرى، المرحلة الافتتاحية من بطولة العالم للفورمولا 1، متقدمًا على الإيطالي كيمي أنتونيلي «مرسيدس»، في وقت يسعى فيه السائقون إلى التأقلم مع التغييرات الواسعة في أنظمة المحركات.

ونجح الأسترالي على أرضه وبين جمهوره في تحقيق الزمن الأسرع بدقيقة و19.729 ثانية على إطارات ناعمة، متفوقًا بـ 0.214 ث على أنتونيلي.

وحلَّ زميل أنتونيلي، البريطاني جورج راسل، في المركز الثالث بفارق بسيط عن مواطنه لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات وسائق فيراري.

وجاء شارل لوكلير، سائق فيراري الآخر، من موناكو في المركز الخامس، والهولندي ماكس فيرستابن «ريد بُل»، بطل العالم أربع مرات، سادسًا بعد أن أمضى الأخير نصف الحصة في مركز الصيانة، بسبب عطل طرأ على سيارته.

واكتفى البريطاني لاندو نوريس، سائق ماكلارين وحامل اللقب بالمركز السابع، بفارق نحو ثانية عن المركز الأول، بعدما خاض سبع لفات فقط في الحصة، بسبب مشكلة في علبة التروس.

وحقّق البريطاني المبتدئ أرفيد ليندبلاد، سائق رايسينج بولز، المركز الثامن بنتيجة لافتة، متقدمًا على الفرنسي إسحاق حجار، الذي حلَّ مكانه بعد أن أصبح الأخير زميلًا لفيرستابن.

شكَّلت الحصة الاختبار الحقيقي الأول للقواعد الجديدة الشاملة بالمحركات والهيكل، إذ أصبحت وحدات الطاقة الهجينة تتكوّن الآن بنسبة 50 في المئة من محرك الاحتراق التقليدي و50 في المئة من الطاقة الكهربائية.

وكان لوكلير الأسرع في الحصة الأولى من التجارب الحرّة متقدمًا على هاميلتون بفارق يقارب نصف ثانية، وجاء كل من فيرستابن وحجار في المركزين الثالث والرابع على التوالي.