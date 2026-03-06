الضربة الرابعة تغري الأهلي أمام الاتحاد

يأمل فريق الأهلي الأول لكرة القدم في إلحاق الخسارة الثانية تواليًا بالاتحاد على غرار ما فعله في ثلاثة مواسم سابقة عندما يلتقيان في ديربي جدة، الجمعة، على ملعب «الإنماء» في قمة الجولة الـ25 من منافسات دوري روشن السعودي.

وتفوق الفريق الأهلاوي على غريمه التقليدي بهدف نظيف حمل توقيع الجزائري رياض محرز في الدور الأول الموسم الجاري، ويطمح في تكرار سيناريو ثلاثة مواسم تمكن خلالها من الفوز على الاتحاد «رايح جاي» خلال نسخة واحدة من دوري المحترفين منذ انطلاقته موسم 2008ـ2009.

وهيمن الأهلي للمرة الأولى على مواجهتي الديربي موسم 2015ـ2016 حين حسم لقاء الدور الأول بثلاثية نظيفة سجلها إسلام سراج والسوري عمر السومة وعلي الزبيدي، قبل أن يكسب في الدور الثاني بنتيجة 4ـ2، وجاءت الرباعية عن طريق اليوناني فيتفا والسوري عمر السومة «هدفين» وحسن المقهوي، بينما أحرز هدفي الاتحاد كل من الروماني لويس سان مارتن والفنزويلي جيلمين ريفاس.

وضرب الفريق الأهلاوي بقوة في موسم 2019ـ2020، حينما فاز على الاتحاد في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة واحدة «2ـ1»، وفي المواجهة الأولى سجل للأهلي عبد الفتاح عسيري والسوري عمر السوري، وللاتحاد زياد الصحفي، أما المباراة الثانية فأحرز الثنائية السوري عمر السومة مقابل هدف اتحادي وحيد لزياد الصحفي.

ولم يختلف الوضع موسم 2023ـ2026، إذ كسب الأهلي موقعتي الديربي في الدورين الأول والثاني بنتيجة واحدة أيضًا 1ـ0، وسجل هدفي الانتصارين كل من الإيفواري فرانك كيسيه وفراس البريكان.

وفي المجمل، تقابل قطبا جدة 16 مرة في الدور الثاني من الدوري خلال حقبة دوري المحترفين، وانتهت ستة منها لصالح الأهلي، مقابل 4 انتصارات للاتحاد، فيما حضر التعادل 6 مرات آخرها بنتيجة 2ـ2 الموسم الماضي.