الدفاع المدني وأمن المنشآت إلى نهائي الشمالية

تأهل فريقا الدفاع المدني وأمن المنشآت إلى المباراة النهائية من بطولة الدوائر الحكومية الرمضانية الخامسة لكرة القدم بجامعة الحدود الشمالية والتي تلعب على ملاعب الجامعة في عرعر.

وعبر فريق الدفاع المدني إلى النهائي بعد فوزه على قوة عرعر بركلات الترجيح 5ـ4، فيما بلغ أمن المنشآت النهائي، بعد فوزه على حرس الحدود بركلات الترجيح 7ـ6.

وتلعب البطولة بمتابعة وإشراف عمادة شؤون الطلاب بجامعة الحدود الشمالية، وذلك ضمن البرنامج الرمضاني للجامعة، وشارك في البطولة «11» دائرة حكومية في أجواء تنافسية مميزة تعزز روح التعاون والتآخي بين الجهات الحكومية.