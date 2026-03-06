الأخضر يتصدر في الأهلي.. وهدوء اتحادي

تفاوتت حركة البيع في متجري الأهلي والاتحاد قبل ساعات من مواجهتهما، الجمعة، ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.

ووفق جولة ميدانية لـ«الرياضية»، شهد متجر الأهلي ازدحامًا كبيرًا، مقابل هدوء نسبي في متجر الاتحاد.

وفي متجر الأهلي، الواقع بجوار النادي في حي الرحاب، رصدت «الرياضية» تصدر الطقم الأخضر قائمة الأكثر مبيعًا، تزامنًا مع حملة جماهيرية دعت للحضور باللون الأخضر في مدرجات ديربي جدة، كما شهد الطقم الأبيض إقبالًا ملحوظًا، إلى جانب شراء الأعلام الكبيرة التي تعتزم الجماهير رفعها في مدرجات ملعب الإنماء.

في المقابل، حافظ طقم التأسيس في متجر الاتحاد، الواقع في سوق جدة بارك، على صدارة المبيعات بين الأطقم الأخرى، وهو الطقم الذي طُرح أخيرًا بسعر 249 ريالًا، فيما شهد المتجر خلال الأيام الماضية هدوءًا نسبيًّا في حركة الشراء.