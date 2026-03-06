ريال مدريد يدفع ثمن «التحية»

عوقب نادي ريال مدريد، الجمعة، بالغرامة، فيما يواجه أيضًا خطر الإغلاق الجزئي لملعبه، بعد تصوير أحد مشجعي فريقه الأول لكرة القدم داخل ملعب «سانتياجو برنابيو» وهو يؤدي التحية النازية.

ووقع الحادث قبل لحظات من مباراة الريال ضد ضيفه بنفيكا البرتغالي، في إياب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، الشهر الماضي.

وأعلن ريال مدريد حينها أنَّه طرد المشجع من الملعب بعد أن تعرف عليه أفراد الأمن، كما أدان النادي هذا التصرف.

ووجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» الاتهام لريال مدريد، وتم تغريم النادي الملكي 15 ألف يورو، إضافة إلى إغلاق 500 مقعد في المدرج الجنوبي السفلي خلال مباراته الأوروبية المقبلة على ملعبه، مع تعليق تنفيذ هذه العقوبة لمدة عام.

وفاز الريال في مباراة الإياب بنتيجة 2ـ1، ليصعد إلى دور الـ16 عقب انتصاره 3ـ1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، حيث يواجه مانشستر سيتي الإنجليزي في الدور المقبل.