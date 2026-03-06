الركض يوقف مدرب ليدز

تقرر معاقبة الألماني دانيال فاركي، مدرب فريق ليدز يونايتد الأول لكرة القدم، بالإيقاف مباراة واحدة بسبب ركضه باتجاه الحكم للاعتراض بعد لحظات من خسارة فريقه 0ـ1 أمام مانشستر سيتي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مطلع الأسبوع.

ولن يكون المدرب الألماني، الذي أشهر له الحكم بيتر بانكس البطاقة الحمراء، حاضرًا على خط التماس في مباراة الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي ضد نورويتش سيتي على ملعب «إيلاند رود»، الأحد.

وتقبل فاركي عقوبة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، التي تضمنت غرامة قدرها 8 آلاف جنيه إسترليني، بدلًا من المخاطرة بالإيقاف مباراتين.

ودافع فاركي عن تصرفه بعد الخسارة أمام سيتي، قائلًا إنه أراد الاستفسار عن سبب عدم إضافة وقت بدلًا من الضائع.

وأوضح فاركي: «لست خفيفًا كالفراشة، لا أبدو لطيفًا بشكل لا يصدق عندما أركض، لن أركض على أرض الملعب مرة أخرى أبدًا».

وشدَّد فاركي: «لم أتفوه بكلمة بذيئة واحدة، لم أسئ إليه إطلاقًا، لم أوجه إليه أي شتائم فور وصولي، كان يحمل البطاقة الحمراء في يده».

وخسر ليدز يونايتد 0ـ1 أمام سندرلاند، الثلاثاء، ويحتل المركز الـ 15 بفارق ثلاث نقاط فقط أمام منطقة الهبوط، وستكون مباراته المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز في 15 مارس الجاري أمام كريستال بالاس.