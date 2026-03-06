سيميوني: لا تهمني الانتقادات.. وأركز على أهدافي

أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب فريق أتلتيكو مدريد الأول لكرة القدم، تركيزه على الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، بعد قيادته «الروخي بلانكوس» إلى نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتأهل أتلتيكو إلى نهائي كأس الملك، على الرغم من خسارته 0ـ3 أمام مضيفه برشلونة في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة، مستفيدًا من فوزه 4ـ0 على الفريق الكاتالوني في مباراة الذهاب، ليضرب موعدًا مع ريال سوسييداد في المباراة النهائية للمسابقة، بمدينة إشبيلية، الشهر المقبل.

ورد سيميوني على الانتقادات التي تلاحقه على الرغم من انتصاره الأخير، حيث قال في المؤتمر الصحافي الذي عقده، الجمعة، قبل مواجهة ريال سوسييداد، السبت، في الدوري الإسباني: «أحترم جميع الآراء. نحن نركز على مسيرتنا، وعلى هدفنا، ولن يثنينا شيء».

وعن التغيير الذي من الممكن أن يطرأ على طريقة لعب الفريق بين مباراتي أتلتيكو وسوسييداد في الدوري وكأس الملك، أوضح المدرب الأرجنتيني: «لا أعتقد أننا سنغير الكثير في أسلوبنا. سيكون الجهد المبذول في كأس الملك واضحًا، لكن النهائي سيكون مختلفًا لأنه نهائي، لقد كانوا ينافسون بشكل جيد للغاية منذ وصول مدربهم الجديد لم يخسروا معه سوى مباراة واحدة. ولديهم لاعبون شباب يقدمون أداءً رائعًا».

وتحدث سيميوني عن جدول المباريات المزدحم لفريقه، قائلًا: «اللاعبون معتادون على المنافسة وخوض مباريات متتالية، ستكون الأجواء في الملعب رائعة، الجماهير سعيدة ببلوغ النهائي لأن الفريق ينافس أيضًا في دوري أبطال أوروبا، وفي الدوري الإسباني نحتاج إلى مواصلة التحسن، نأمل أن نكون على قدر هذا الحماس».

وفي ختام حديثه، أثنى سيميوني على السلوفاكي ديفيد هانكو، لاعب الفريق، حين قال: «لقد وصل مثلما تخيلناه. كنا نرغب في ضمه الموسم الماضي، لكن لم يكن ذلك ممكنًا، لقد كان لديه الوقت والصبر للعمل، سواء كقلب دفاع أو ظهير. تنافس بشكل رائع مع زملائه وقدم للفريق أشياء مهمة. لديه حس عال بالمسؤولية في عمله وتواضع كبير».