ديبالا يخضع إلى جراحة الركبة

يخضع الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم فريق روما الإيطالي الأول لكرة القدم، لعملية جراحية بالمنظار في ركبته اليسرى المصابة، حسبما أفادت تقارير إخبارية محلية، الجمعة.

ووفقًا لمصادر إيطالية، من بينها أنجيلو مانجيانتي، مراسل «سكاي سبورت» في روما، يخضع ديبالا لعملية جراحية استكشافية بالمنظار في ركبته اليسرى.

ولم يشارك اللاعب الأرجنتيني في أي مباراة رسمية منذ نهاية يناير الماضي، حيث غاب عن أربع من آخر خمس مباريات، بسبب معاناته من مشكلات في ركبته اليسرى.

وعاد ديبالا إلى تشكيلة روما أمام يوفنتوس، الأحد الماضي، لكنه قضى المباراة بأكملها على مقاعد البدلاء، قبل أن يتعرض لانتكاسة أخرى بتعرضه لإصابة جديدة خلال التدريبات، الخميس.

يشار إلى أنَّ عقد ديبالا مع روما سوف ينتهي بنهاية الموسم الجاري، علمًا بأن اللاعب سجَّل ثلاثة أهداف وصنع أربعة أهداف أخرى لزملائه في 22 مباراة بجميع المسابقات الموسم الجاري.