هيلكس.. الاسم الرمزي في إكس بوكس الجديد

كشفت آشا شارما، رئيسة منصة «إكس بوكس»، الجمعة، عن الاسم الرمزي لجهاز الجيل المقبل من أجهزة «إكس بوكس» للألعاب الإلكترونية، تحت اسم «هيلكس».

وأكدت أنَّ المنصة الجديدة ستركز على تقديم أداء عالٍ مع دعم تشغيل ألعاب «إكس بوكس» والحاسب الشخصي ضمن تجربة موحدة.

وجاء إعلان شارما، خلال اجتماع صباحي مع فريق «إكس بوكس»، في إشارة إلى توجه الشركة لإعادة التركيز على تجربة أجهزة الألعاب المنزلية، والعودة إلى جوهر منصة «إكس بوكس»، مع تعزيز التكامل بين بيئة الألعاب على الحاسب الشخصي ومنصة «إكس بوكس».

وأوضحت شارما أنها ستستعرض مزيدًا من التفاصيل مع الشركاء والاستديوهات خلال مشاركتها الأولى في مؤتمر مطوري الألعاب الأسبوع المقبل، في خطوة تمهد للكشف التدريجي عن رؤية شركة «مايكروسوفت» للجيل القادم من منصات الألعاب، خاصة فيما يتعلق بتقارب منصتي «إكس بوكس» والحاسب الشخصي.