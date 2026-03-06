بنزيما يتصدر تغييرات إنزاجي أمام النجمة

يتجه الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، إلى إدخال عدة تغييرات على قائمته أمام النجمة، الجمعة، على ملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.

وبحسب مصادر خاصة بـ«الرياضية»، يرجح أن يدفع إنزاجي بالمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، العائد من الإصابة، إلى جانب المدافع علي لاجامي بديلًا عن حسان تمبكتي، المصاب في عضلة الفخذ الخلفية، كما ينتظر أن يشارك الفرنسي سايمون بوابري بدلًا من البرتغالي روبن نيفيش.

ويعوّض متعب الحربي غياب حمد اليامي، الذي خضع لعملية جراحية الأربعاء، على أن تعتمد القائمة النهائية خلال الاجتماع الفني الخاص بالمباراة.

من جانبه، قرَّر إنزاجي عدم تنظيم معسكر للفريق خلال مباريات شهر رمضان، على أن يتجمع اللاعبون الجمعة عند الـ 05:00 عصرًا في مقر النادي، لتناول وجبة الإفطار قبل التوجه إلى ملعب المباراة.

ويحتل الهلال المرتبة الثالثة في دوري روشن السعودي برصيد 58 نقطة، فيما يأتي النجمة في المركز الأخير برصيد 8 نقاط.