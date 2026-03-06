الشهري خارج حسابات الاتحاد

يغيب صالح الشهري، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم عن مواجهة الديربي أمام الأهلي، الجمعة، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، نظير عدم اكتمال جاهزيته البدنية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وافتقد الفريق الاتحادي جهود الشهري، البالغ من العمر 32 عامًا، في ست جولاتٍ بدوري روشن السعودي نظير إصابةٍ في عضلة الساق خلال مباراة الفتح التي سجل فيها هدفين، وانتهت بالتعادل 2ـ2 ضمن الجولة الـ 19 من الدوري.

ويخضع اللاعب حاليًا لمرحلة متقدمة من البرنامج العلاجي والتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، على أن يتم تقييم حالته خلال الفترة المقبلة قبل تحديد موعد عودته للمشاركة مع الفريق.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 42 نقطةً، بينما يأتي الأهلي ثانيًا بـ 59 نقطةً قبل مباراتهما على ملعب «الإنماء» في قمة الجولة الـ 25 من الدوري.