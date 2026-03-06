آل نتيف: الأهلي أجهز.. والنصيري ليس بنزيما

ينتمي إلى قائمة من الأسماء استطاعت تمثيل قطبي جدة وخوض الديربي بالقميص الأهلاوي، وكذلك الاتحادي.

مع الاتفاق، في الدمام، مسقط رأسه، بدأ تيسير آل نتيف مشواره حارسًا لمرمى الفريق الشرقاوي في 1993، وبعد 7 أعوام انتقل إلى الأهلي، واستمر ضمن صفوفه من 2000 وحتى 2004، ثم قضى موسمًا برفقة الخليج، قبل اللعب للاتحاد خلال الفترة بين 2005 و2011، ومنه رحل إلى الفيصلي، وبقي إلى 2013، وفي آخر محطاته مثّل النهضة واعتزل.

ودوليًا كان جزءًا من قائمة المنتخب السعودي التي خاضت مونديال «فرنسا 1998»، وكأس القارات 1999، وكأس آسيا 2000.

وعن فريقي الأهلي والاتحاد، تحدث لـ «الرياضية» آل نتيف، قبل مواجهتهما مساء الجمعة، ضمن الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي، مشيرًا إلى أفضلية الطرف الأخضر، وجاهزيته مقارنة بمنافسه.

1- من الأجهز.. الأهلي أم الاتحاد؟

الاتحاد يمرّ بمرحلة انتقالية، ولا يزال يحتاج إلى الوقت لزيادة درجة الانسجام، لكن كما هو معروف، الديربي لا يخضع للتوقعات، وبناءً على المعطيات الحالية الأهلي أكثر جاهزية، وينافس على الدوري، وكل المؤشرات معه فهو لا ينقصه شيء.

2- هل خروج المهاجم الفرنسي كريم بنزيما أثر على الاتحاد؟

تأثير رحيله سيتضح في نهاية الموسم، سواء محليًا أو قاريًا، ووقتها سنعرف إذا كان خروجه خدم أم أضر بالفريق الاتحادي.

3- ماذا ينقص الاتحاد فنيًا؟

الاتحاد بحاجة إلى مهاجم لتعويض رحيل بنزيما، فالمغربي يوسف النصيري ليس مثله في القدرة على بناء اللعب وقيادة الفريق.

4- برأيك.. هل سينجح بنزيما مع الهلال؟

بنزيما لاعب لا يقيَّم، وسينجح مع أي فريق، فهو «سوبر ستار عالمي»، وإذا لم ينجح فسيكون السبب الفريق، وليس هو.

5- في الفريقين.. حدد لاعبًا سعوديًا تراه مميزًا؟

زياد الجهني، لاعب وسط الأهلي.

6- من المدرب الأقدر على إدارة الديربي.. يايسله أم كونسيساو؟

الجمهور هو بطل الديربي، وسيكون العامل رقم 1 في اللقاء، ومن المدربين أختار يايسله، فهو نجح مع الأهلي، ومستمر لموسم ثالث، وأنا أؤيد هذا الاستقرار الفني.