المناعي: خطة الهلال تناسب الاتحاد

أرجع التونسي يوسف المناعي، المدرب السابق لعدة فرق سعودية آخرها العلا، تميُّز فريق الأهلي الأول لكرة القدم أخيرًا إلى عوامل عدّة، من بينها صناعة مواقف على أرضية الميدان تخدم الجناحين الجزائري رياض محرز والبرازيلي ويندرسون جالينو.

وقبل ديربي جدة مع الاتحاد، المقرّر الجمعة ضمن الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي، تحدث لـ «الرياضية» المناعي عن رؤيته الفنية لحالة الفريقين وأسلوب لعِب كلٍ منهما.

وأشار إلى اعتماد الأهلي كثيرًا على الضغط العالي، الذي يسمح حال نجاحه بإيجاد وضعية لاعب ضد لاعب أمام محرز وجالينو.

ولاحظ حرص المدرب الألماني ماتياس يايسله على استغلال الأطراف، والكرات العرضية، والزيادة العددية داخل منطقة جزاء المنافس من قِبَل لاعبي الوسط، ثم الرقابة الوقائية من المدافعين لمنع التحولات الهجومية، مؤكدًا إسهام الزيادة العددية بشكل إيجابي في المستوى العام للفريق.

ونصح المناعي الاتحادَ بتطبيق الخطة ذاتها التي انتزع بها التعادل مع الهلال 1ـ1 ضمن الجولة الـ 23.

واستطرد قائلًا: «استطاع المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو في تلك المواجهة تجنّب المشكلات الدفاعية التي يعاني منها الفريق، وإيجاد 3 لـ 4 لاعبين في وسط الميدان، مع الاعتماد على التحولات الهجومية واستغلال سرعة الفرنسي موسى ديابي وإرسال العرضيات للمغربي يوسف النصيري».

وقلّل التونسي من احتمالية شعور لاعبي الأهلي بالضغط النفسي في ظلّ المنافسة على اللقب، ولفت إلى امتلاك كثيرين منهم خبرات التتويج بالألقاب، ورأى أن «الفريق ككل يحظى بهذه الخبرة بعد حصوله الموسم الماضي على دوري أبطال آسيا للنخبة».

ويحتل الأهلي، برصيد 59 نقطة، وصافة جدول الترتيب، متأخرًا بنقطتين خلف النصر، المتصدر، فيما تضع 42 نقطة الاتحاد، حامل اللقب، في المركز الخامس.