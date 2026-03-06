هوساوي: الأهلي أكثر انسجاما.. وأتوقع التعادل

هو أحد أفراد الجيل الذي أعاد لقب الدوري إلى أحضان الأهلي في 2016 بعد أعوامٍ من الانتظار، وشكَّل ثنائيةً دفاعيةً بارزةً مع زميله أسامة هوساوي.

معتز هوساوي، أحد أبناء الأهلي، خريج أكاديميته، تدرَّج في الفئات السنية للنادي، ثم صعد إلى الفريق الأول لكرة القدم عام 2014.

أمضى مع الفريق ثمانية أعوامٍ، كان خلالها أحد أعمدته الأساسية قبل رحيله إلى التعاون، ثم أحد، الذي اعتزل بقميصه في 2024.

ومع الأهلي، خاض «ديربي» جدة أمام الاتحاد مرارًا، وبحكم خبرته فيه قدَّم عبر «الرياضية» رؤيته الاستباقية للمباراة التي تجمع بين الفريقين، مساء الجمعة، ضمن الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي، وأسدى نصائح للأهلاويين، وأفصح عن توقعاته للنتيجة.

1- فنيًّا ومعنويًّا، مَن يملك الأفضلية للفوز بـ «الديربي»؟

مباريات «الديربي» دائمًا خارج الترشيحات، لكنَّني أتوقَّع انتهاء اللقاء بالتعادل.

2- أين تكمن نقاط قوة الأهلي التي يجب عليه استغلالها أمام الاتحاد؟

عناصر الأهلي أكثر انسجامًا من الاتحاديين، خاصَّةً بعد خروج كريم بنزيما من تشكيلتهم.

3- على ذكر بنزيما، هل تتوقَّع نجاحه مع الهلال؟

إذا استثنينا الإصابات التي تبقى مشكلةً خارجةً عن الإرادة، ففي رأيي الشخصي أي لاعبٍ سينجح مع الهلال، لأن بيئته صحية.

4- هل خسره الاتحاد؟

رحيل بنزيما خسارةٌ بصفته اسمًا عالميًّا، وكان مهمًّا أيضًا من الناحية الفنية للاتحاد، لكنْ في حال انسجم يوسف النصيري سيختلف الوضع، وفي النهاية الاتحاد نادٍ كبيرٌ، ولا يقف على لاعبٍ واحدٍ، وسيعثر على بديله داخل الملعب.

5- قبل مباراةٍ من هذا الحجم، بماذا تنصح لاعبي الأهلي؟

يجب عليهم الحضور ذهنيًّا، والتحلِّي بالتركيز والهدوء، فالفريق لا ينقصه سوى ذلك، أمَّا من ناحية العناصر، فهو مكتملٌ، ولا يحتاج إلى أي تعزيزاتٍ، والانسجام بين أفراده عالٍ.

6- لو طُلِبَ منك ترشيح لاعبٍ سيحسم المباراة مَن تختار؟

زياد الجهني، لاعب وسط الأهلي.

7- بالعودة إلى الذاكرة، هل يوجد «ديربي» لا يمكنك نسيانه؟

أول «ديربي» لي مع الأهلي عام 2014، وقتها كان الضغط شديدًا قبل المباراة، لكنَّني احتفظت بتركيزي في أعلى مستوياته، والمباراة صاحبها حضورٌ جماهيري غفيرٌ من الطرفين، وانتهت بالتعادل 1ـ1.

8- في رأيك، لماذا يبدو الأهلي آسيويًّا أقوى من نسخته محليًّا؟

الفرق السعودية بصفةٍ عامةٍ آسيويًّا تبدو أقوى، لأن المنافسة في دوري روشن السعودي أصعب مقارنةً بمسابقات القارة.

9- بعد بلوغ الدوري السعودي هذا المستوى، ما الذي لا يزال ينقصه؟

مضاعفة التغطية الإعلامية، وإضافة ملاعبَ أخرى، وهو ما يُنفذ حاليًّا، ونشاهده على أرض الواقع.