الديربي.. البداية 6.. والأهلاويون 54 ألفا

حدَّدت إدارة ملعب «الإنماء» في مدينة الملك عبد الله الرياضية الـ06:00 مساءً موعدًا لفتح البوابات أمام جماهير ديربي جدة، بين فريق الأهلي الأول لكرة القدم ونظيره الاتحاد، ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، الجمعة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

ووفق المصدر ذاته، خصص نحو 54 ألف مقعد لمشجعي الأهلي، مقابل 6 آلاف كرسي لجماهير للاتحاد بنسبة تصل 10 في المئة من السعة الإجمالية للملعب.

وفق الخطة التنظيمية المعتمدة، خصصت البوابة الرئيسة رقم 1 لكبار الزوار وحاملي تذاكر الغرف الخاصة.

وحددت البوابة رقم 6 لحاملي التذاكر الذهبية والفضية والبوابات أرقام 3 و4 و5 لأصحاب التذاكر الموحدة.

وتدخل من البوابة رقم 2 حافلات الفريقين وممثلو وسائل الإعلام.

أما داخل المنشأة، فيتم الدخول بشكل موحد من جميع البوابات الداخلية، مع تخصيص، البوابة الداخلية رقم 3 لحاملي تذاكر رابطة جماهير الأهلي والبوابة رقم 1 لحاملي تذاكر رابطة جماهير الاتحاد.

وقد تم توفير المطاعم خلف جميع مناطق جلوس الجماهير، مع إنشاء فاصل آمن بين جماهير الفريقين في المناطق القريبة من رابطة جماهير الاتحاد لضمان سلامة وانسيابية الحضور.