ليلة فايل تجمع النجوم في القادسية

يلتقي نجوم فريق القادسية الأول لكرة القدم القدامى مع نجوم أندية سعودية وخليجية، الجمعة، تكريمًا للراحل علي فايل، ظهير القادسية الأسبق، ضمن فعاليات موسم النادي الرمضاني في نسخته الثالثة.

ويشارك في اللقاء كوكبة من النجوم يتقدمهم محمد الفرحان، عبد الرحمن بورشيد، بندر الخالدي، غازي عسيري، عارف بورشيد، فهد الشامي، حبيب الصفواني، محمد الضلعان، صالح القنبر، حسين الصادق، يوسف الجميعة، يوسف الدوسري، عادل الزهراني، محمد العاشور، ميثم الغزال، خليل العامر، خميس عيد، حمود سلطان، زيد المولد، فوزي الشهري، سعيد الودعاني، خالد الحرندا، أحمد الرويعي، عبده حكمي، إضافة إلى ياسر القحطاني.