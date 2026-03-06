17 نقطة.. خامس أعلى فارق بين قطبي جدة

يصل الفارق النقطي بين فريق الأهلي الأول لكرة القدم، والاتحاد ضيفه، عندما يلتقيان في قمة الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي إلى 17 نقطة، لصالح المستضيف الذي يبحث عن 3 نقاط ثمينة تبقيه لاعبًا أساسيًا في الصراع على اللقب.

ويُعدّ هذا الفارق، بين قطبيْ جدة، خامس أعلى فارق قبل أي تحدٍ بينهما على مستوى الدوري، منذ تطبيق الاحتراف في موسم 2008ـ2009، إذ سُجّل الفارق الأعلى، قبل الديربي الذي جمع الفريقيْن لحساب الجولة الـ 24 من موسم 2011ـ2012، بتاريخ 29 مارس 2012، والذي دخله الأهلي ثانيًا في الترتيب مع 58 نقطة، بفارق 26 نقطة عن الاتحاد، سادس الترتيب حينها.

وعلى الرغم من الفارق الشاسع لصالح الأهلاويين في ذلك الموسم، نجح الاتحاد بتوجيه ضربة قاسية لجاره، وهزمه بهدف نظيف سجله نايف هزازي، ليخسر الأهلي فرصة الصعود إلى الصدارة، خاصة أن الشباب تعادل في الجولة نفسها مع الاتفاق، لينجح الفريق الشبابي بحسم الصراع في نهاية المطاف، وتُوّج باللقب بفارق نقطتيْن عن الأهلي.

وسُجل ثاني أعلى فارق نقطي بين القطبيْن، قبل مواجهاتهما المباشرة، في النصف الثاني من موسم 2021ـ2022، مع أفضلية للاتحاد هذه المرة، الذي دخل ديربي الجولة الـ 22، في 26 فبراير 2022، متصدرًا للترتيب مع 48 نقطة، بفارق 23 نقطة عن الأهلي تاسع الترتيب، ولو أن الأهلي لعب مباراة زائدة حينها.

وعمّق الاتحاد جراح الأهلي، وهزمه بنتيجة 4ـ3، بعد «هاتريك» لعبد الرزاق حمد الله، لكن الخيبة كانت عنوان الفريقيْن عند نهاية الموسم، إذ خسر الاتحاد صدارته المريحة مع مرور الجولات، وابتسمت المنصة للهلال بفارق نقطتيْن، فيما كانت خيبة الأهلاويين أكبر، مع هبوطهم المرير من دوري المحترفين.

وفي النصف الثاني من موسم 2018ـ2019، تفوّق الأهلي بفارق 21 نقطة على الاتحاد، قبل لقائهما في الجولة الـ 22، بتاريخ 1 مارس 2019، إذ احتل الأهلي المركز الخامس برصيد 36 نقطة، مقابل 15 نقطة فقط للاتحاد، الذي عانى في المركز ما قبل الأخير عند تلك المرحلة من الموسم، وبقي الفارق على ما هو عليه بعد الديربي الذي انتهى على نتيجة التعادل 1ـ1.

وقبل لقاء القطبيْن في الجولة الـ 19 من موسم 2008ـ2009، في 24 يناير 2009، تشارك الاتحاد صدارة الترتيب مع الهلال، بواقع 40 نقطة، وبفارق 18 نقطة عن الأهلي، خامس الترتيب، لكن مع مفارقة وهي أن الأهلي لعب 3 مباريات أقل من جاره عند تلك المرحلة من الموسم.

ونجح الأهلي حينها بإلحاق الهزيمة الوحيدة بالاتحاد في ذلك الموسم، وفاز عليه بنتيجة 2ـ1 عبر هدفيْن سجلهما مالك معاذ وحسن الراهب، لكن هذه النتيجة لم تؤثر على الاتحاديين، الذين أنهوا الموسم على رأس الترتيب بفارق 5 نقاط عن الهلال، فيما اكتفى الأهلي بالمركز الثالث.

ويدخل الأهلي الديربي المرتقب، مساء الجمعة، متفوقًا على الاتحاد بفارق 17 نقطة، في خامس أعلى فارق نقطي بين الفريقيْن قبل مواجهة مباشرة بينهما، إلا أن الأهلي نجح بتسجيل الفارق نفسه في مناسبتيْن سابقتيْن، أولهما قبل لقائهما في الجولة الـ 11 من موسم 2018ـ2019، والآخر قبل ديربي الجولة الـ 24 من موسم 2019ـ2020.