الدوري الإسباني يطلق أول جولة «كلاسيكية»

أعلنت ‌رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، الجمعة، أنَّها ستحتفل في الفترة من 10 إلى 13 أبريل بأول جولة ​مباريات كلاسيكية في تاريخها، في مبادرة غير مسبوقة خلال مسابقات الدوري الأوروبية.

وقالت الرابطة، في بيان، إنَّ 38 ناديًا في دوري الدرجتين الأولى والثانية ستخوض مبارياتها مرتدية أطقمًا جديدة مستوحاة من لحظات بارزة في تاريخها، كما سيشارك الحكام أيضًا مرتدين تصميمًا خاصًا من خلال اللجنة الفنية للحكام التابعة للاتحاد الإسباني.

وأضافت الرابطة ‌أنَّ جولة ‌المباريات الكلاسيكية تجسد إرثًا حيًّا يحوَّل تاريخ ​كل ‌نادٍ ⁠إلى تجربة ​يحتفى ⁠بها، ويظهرها اللاعبون بالملابس الخاصة على أرض الملعب.

وتابعت أنَّ هذه القمصان التاريخية، المعاد تصميمها لمنافسات الجولة، تمثل جسرًا يربط بين الأجيال، موصلًا بين جذور التشجيع الرياضي وطريقة الاستمتاع بكرة القدم.

وستجمع هذه المبادرة بين كرة القدم والأزياء مباشرة على أرض الملعب، ما يجعل الدوري الإسباني الوحيد من بين مسابقات الدوري الخمس ⁠الكبرى في أوروبا الذي يقدم مثل ‌هذه الفعالية.

وستكشف الفرق عن الأطقم ‌التي سترتديها في الجولة الـ 31 ​من الدوري، الخميس 19 ‌مارس، في أسبوع الموضة والأزياء في مدريد.