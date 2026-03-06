فليك يشبّه موهبة برشلونة بـ «لام»

أثنى الألماني هانزي فليك، مدرب فريق برشلونة الأول لكرة القدم، الجمعة، على اللاعب الشاب تشافي إسبارت، خريج أكاديمية لاماسيا، الذي يتدرب حاليًا مع الفريق الأول.

وربما يحظى الظهير الأيمن الشاب 18 عامًا، بفرصة الظهور الأول مع الفريق الأول نظرًا لأزمة الإصابات، بعد إصابة جول كوندي وأليخاندرو بالدي في مباراة النادي الكاتالوني وأتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا.

وعقب خروج برشلونة أمام أتلتيكو في قبل نهائي كأس الملك، الثلاثاء الماضي، بدأ فليك باختبار خياراته، حيث شارك إسبارت وكذلك ألفارو كورتيس قلب الدفاع وباتريسيو باسيفيكو الظهير الأيسر في تدريبات الفريق الأول.

وعندما سئل عن رأيه في إسبارت وكورتيس، قارن فليك الأول بأحد أفضل اللاعبين في هذا المركز على الإطلاق، وهو النجم الألماني السابق فيليب لام.

وصرح فليك في المؤتمر الصحافي، الذي عقده، الجمعة: «تعجبني ثقة تشافي إسبارت بنفسه بالكرة، فهو يشبه إلى حد ما فيليب لام. بإمكانه أيضًا اللعب كلاعب ارتكاز أو قلب دفاع، وهو جيد سواء بالكرة أو دونها».